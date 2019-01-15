تنفيذ 30 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بـ6 أكتوبر الجديدة

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صرح رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الجديدة المهندس مجدى يوسف، “عن تنفيذ الجهاز إلى ما يقارب من ثلاثين ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة الخاصة بالإسكان الاجتماعى لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة” خلال العام الحالي، ويستمر تنفيذ الوحدات لمدة زمنية تصل إلى خمسة عشر شهرًا.

وأضاف مجدي يوسف “أن الوحدات يتم تسليمها خلال ثلاثين شهرًا، منها مدة زمنية تصل إلى خمسة عشر شهرًا خاصة بالأعمال البناء والتشطيبات، وباقي المدة من أجل إدخال المرافق، وتنسيق الموقع وإقامة المباني الخدمية والتجارية المرتبطة بها”.

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