كيف تنافس السيارات الأمريكية والآسيوية بعد زيرو جمارك للسيارات الأوروبية؟.. خبراء يجيبون

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بدأ “وكلاء العلامات التجارية ذات المنشأ الأوروبي” داخل سوق السيارات المصري في إعادة تقييم أسعار السيارات المطروحة، تبعًا للمعطيات الجديدة التي طرأت على سوق السيارات في مصر بعد أن تم تطبيق الإعفاءات الضريبية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، تقف علامات أخرى من السيارات داخل سوق السيارات المصري مثل السيارات أمريكية، والسيارات الآسيوية التي لم يشملها الإعفاء الجمركي.

فبعد أن تم تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية المنشأ، أصبحت السيارات التي تحمل علامات تجارية أوروبية عريقة متاحة بأسعار تتساوى، أو بأسعار أقل عن عدد من السيارات الصينية المطروحة داخل سوق السيارات المصري، وهو أمر من الطبيعي أنه لن يكون في صالح المنتجات حديثة العهد مقارنة بالسوق الأوروبي.

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الحل الوحيد للسيارات الأمريكية والآسيوية الدخول في شراكات تجارية

صرح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أشرف شرباص، “إن الدولة المصرية ملزمة بإعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك بشكل كامل، تبعاً لاتفاقية الإعفاءات الجمركية الكاملة على واردات دول الاتحاد الأوروبي مع بداية العام الجاري 2019”.

وأشار “أن الحل الوحيد أمام السيارات ذات المنشأ الأمريكي، والمنشأ الآسيوي، هو الدخول في شراكات تجارية على غرار اتفاقيات أغادير والشركة المصرية التركية، والاتحاد الأوروبي”.

وأوضح “أن وكلاء السيارات غير الأوروبية في جمهورية مصر العربية عليهم بحث خطط التجميع المحلي، الذي سوف يساعدهم بشكل كبير على المنافسة”.

هناك عاملين قد يسهمان في زيادة قدرة السيارات الآسيوية والأمريكية على المنافسة

وأعلن رئيس شعبة السيارات في غرفة الجيزة التجارية عمر بلبع، “إن وكلاء الشركات غير الأوروبية عليهم إعادة النظر في تسعير السيارات المقدمة داخل السوق المصري”، وأكد “أن هناك عاملين قد يسهمان في زيادة قدرة السيارات الآسيوية والأمريكية على المنافسة في ظل الأوضاع الجديدة، الأول استيراد كميات أكبر، وبالتالي الحصول على تخفيضات كبيرة تمكن الوكيل من تخفيض أسعار السيارة، والثاني هو الاستغناء عن بعض الكماليات المزودة بها السيارة في سبيل تخفيض رسوم جماركها”.

وأوضح “أنه في حال عدم جدوى الحلول السابقة سوف يكون هناك حل كلاسيكي، قد يلجأ إليه الوكلاء من أجل تخفيض الأسعار، وهو التنازل عن جزء من هامش أرباحهم”.

السبع: هناك توقعات بفرض رسوم جديدة على السيارات تتلاشى معها تأثير الإعفاء الجمركي

أعلن عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، “إن سوق السيارات يعاني من حالة ركود في الوقت الحالي رغم الانخفاضات التي طرأت على أسعار السيارات الأوروبية”.

وعلق علاء السبع على قدرة السيارات غير الأوروبية مثل السيارات الأمريكية والآسيوية المطروحة في سوق السيارات المصري على المنافسة في ظل انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ، أوضح “أن هناك توقعات بفرض رسوم جديدة على السيارات في الوقت القريب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى”.

وأكد رئيس مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” مصطفى حسين، في حديث تلفزيوني سابق له، إلى أنباء عن فرض شرائح ضريبية جديدة قد يتلاشى بسببها تأثير الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية المنشأ.

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