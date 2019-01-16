تراجع إيرادات قناة السويس.. و461 مليون دولار إيرادات نوفمبر 2018

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تراجعت إيرادات قناة السويس ، بنحو 44.6 مليون دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018 ، وذلك بنحو 8.8% على أساس شهري ، حسب ما أظهرت بيانات رسمية صادرة حديثا.

البيانات ذكرت أن إيرادات قناة السويس ، تراجعت إلى 461.5 مليون دولار في شهر نوفمبر المنصرم ، وذلك في مقابل 506.1 مليون دولار ، في شهر أكتوبر السابق له.

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وكانت إيرادات قناة السويس ، ارتفعت بنسبة 7.75% على أساس شهري ، خلال أكتوبر من العام الماضي 2018 ، حيث وصلت إلى 506.1 مليون دولار ، وذلك في مقابل 469.7 مليون دولار في سبتمبر السابق ، بينما بلغ إجمالي إيرادات مصر نحو 321.07 مليار جنيه ، منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر 2018 ، بينها 250.92 مليار جنيه إيرادات ضريبية.