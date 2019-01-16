«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المؤهلة خلال عامين

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تستهدف الحكومة المصرية ، توصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل المؤهلة خلال عامين كحد أقصى ، حسب ما قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» ، أمذ وزير البترول والثروة المعدنية ، أن دعم المحروقات ما زال لا يصل إلى مستحقيه ، وتعمل الوزارة حاليا من أجل إنهاء هذه الأزمة ، لافتا إلى أن رفع الدعم الذي تم عن بعض المحروقات ، ساعد في تقديم خدمة أفضل في قطاعات أخرى أهم من المواد البترولية ، مثل «التعليم ، الصحة ، والنقل» وغيرها.

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وأضاف المهندس طارق الملا ، في مقابلة مع برنامج «حكاية وطن» ، المذاع على القناة الأولى فث التليفزيون المصري ، بحضور باولو بينار المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية ، أن رفع الدعم في بعض الأحيان أدى إلى ترشيد الاستهلاك ، وهذا إطار جيد يجب استمرار العمل فيه ، موضحا أن مصر وضعت خارطة طريق ، تهدف للنهوض بقطاع الثروة المعدنية من أجل العمل على تطويره ، خاصة من ناحية الاستثمار فيه.

وزاد وزير البترول والثروة المعدنية ، أن النهوض بقطاع البترول يقوم على عدة محاور ، أهمها الإصلاح التشريعي والهيكلي ، والإصلاح الخاص بالكوادر البشرية ، لافتا إلى أن المحور التشريعي ، يتضمن ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتعدين ، حيث تم التعامل معها بطريقة تساعد على تشجيع المستثمر للاستثمار في هذا القطاع ، وتم تقديم مشروع قانون في هذا الشأن ، ووافق عليه مجلس الوزراء ، وجارٍ عرضه على مجلس النواب.

وتابع المهندس طارق الملا ، أن الإصلاح الهيكلي يتضمن تنظيم حوكمة هذا القطاع ، حيث يحوي القطاع الكثير من المصادر في المحاجر والمناجم وغيرها ، وحاليا تدرس الوزارة هذا الأمر ، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية.