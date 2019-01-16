الملا: منتدى شرق المتوسط يزيد تنافسية أسعار سوق الغاز

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يساهم منتدى غاز شرق المتوسط ، في زيادة تنافسية الأسعار ، كما يهدف إلى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز ، وترشيد تكلفة البنية التحتية ، وتقديم أسعار تنافسية وذلك حسب ما قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لمتابعة نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط ، أضاف المهندس طارق الملا ، أن إنشاء المنتدى سوف يسهم في زيادة التعاون بين الدول الأعضاء ، في مجال استكشافات الغاز الطبيعي ، وسوف يوفر كذلك منصة للحوار والتنسيق المشترك بين هذه الدول ، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية.

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وزاد المهندس طارق الملا ، أن ممثلي الدول المشاركة والمؤسسات النقدية والاقتصادية الدولية ، أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ، خاصة في مجال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

واطلع وزير البترول ، رئيس مجلس الوزراء ، على التطورات الخاصة بإنتاج حقل ظهر ، حيث ينتج حاليا ملياري قدم مكعب يوميا ، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج به خلال العام الحالي إلى 3 مليارات متر مكعب ، تسهم في تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

من جانبه ، أشاد المهندس مصطفى مدبولي ، بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ، موضحا أن الشراكة مع دول المنتدى في مجالات الغاز والطاقة ، سوف تسهم كمحرك للنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء ، وأيضا في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة.

وكانت وزارة البترول ذكرت ، أن وزراء عدد من دول شرق المتوسط ، اتفقوا على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط EMGF ، على أن يكون مقره في القاهرة ، وذلك بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية ، موضحة أن وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين ، اجتمعوا بدعوة من وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، في القاهرة.