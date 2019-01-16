البورصة تستهل جلسة تعاملات اليوم بارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الثلاثاء على تباين.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.08% ، حيث وصل إلى مستوى 13457 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، ووصل إلى مستوى 2210 نقطة ، وأيضا قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.23% ، حيث صل إلى مستوى 13614 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 675 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ، حيث وصل إلى مستوى 1703 نقطة.