تغير جديد في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

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انخفضت أسعار الدجاج جنيهين في الأسواق ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث تراجع سعر الكيلو من 22 جنيها حتى 20 جنيها تسليم مزرعة ، وكذلك انخفضت أسعار الدواجن للمستهلك ، من 27 جنيها حتى 25 جنيها في الأسواق ، وذلك حسب ما قال الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الأربعاء ، لفت رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، إلى وجود انخفاض ملحوظ على طلب الدواجن في الأسواق كافة ، موضحا أن الأسواق تشهد حالة ركود ، بعد تراجع الطلب على الدواجن في المزارع.

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وفيما يخص أسعار البيض ، قال الدكتور عبد العزيز السيد ، إن سعر كرتونة البيض الأبيض ، انخفضت إلى 32 جنيها تسليم مزرعة ، وتصل إلى المستهلكين في الأسواق بنحو 37 جنيها ، وقد يرتفع السعر من منطقة إلى أخرى.

ولفت رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، إلى أن نتائج تأثير الطقس على حجم الإنتاج لدى المزارع لم تظهر حتى الآن ، حيث توقع تأثر بعض المزارع في المحافظات ، بالطقس السيئ والعواصف الترابية.