تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الأربعاء 16 يناير 2019

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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، استقرارا سعريا في سوق العبور ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، طبقا لأسعار الجملة المعلنة.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، وهي كما يلي:

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أولا: الخضروات:

ارتفعت أسعار الطماطم 10 قروش عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و5 جنيهات و10 قروش للكيلو الواحد.

انخفضت أسعار البطاطس 30 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار البصل 50 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 3 جنيهات و5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

انخفضت أسعار الكوسة جنيه واحد عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 8 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 10 جنيهات و12 جنيها للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار الباذنجان 50 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين ونصف الجنيه ، و4 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي 50 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و6 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الملوخية عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 5 جنيهات و7 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الخيار البلدي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار البسلة جنيهين عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 8 جنيهات و12 جنيها للكيلو الواحد.

انخفضت أسعار السبانخ جنيها واحدا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

انخفضت أسعار القلقاس جنيها واحدا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيهين ونصف الجنيه حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الثوم عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 11 جنيها و15 جنيها للكيلو الواحد.

ثانيا: الفاكهة:

انخفض سعر البرتقال البلدي 50 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيهين و3 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار البرتقال أبو سرة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين ونصف الجنيه حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار اليوسفي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيهين ونصف الجنيه حتى 5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الموز البلدي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الجوافة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و6 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الرمان عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و7 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت أسعار الفراولة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.