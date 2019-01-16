تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة

Advertisements

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، المهندس رضوان عبد الرشيد ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، أن الجهاز سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 2 فبراير في العام الحالي 2019 ، تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي ، (666 قطعة بمساحة 209 متر مربع ، 494 قطعة بمساحة 276 متر مربع) ، تم حجزها عن طريق القرعة السابعة التكميلية في الحي الثالث بالمدينة ، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 18 مارس من العام الحالي 2019.

وأضاف المهندس رضوان عبد الرشيد ، أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 209 أمتار مربعة ، في منطقة مسلسل (1) ، من 1 : 40 ، يوم الأحد الموافق 3 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 41 : 80 ، يوم الإثنين الموافق 4 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 81 : 120 ، يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 121 : 160 ، يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 161 : 200 ، يوم الخميس الموافق 7 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 201 : 240 ، يوم الأحد الموافق 10 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 241 : 280 ، يوم الإثنين الموافق 11 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 281 : 320 ، يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير من العام الحالي 2019.

Advertisements

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أنه سوف يتم تسليم القطع من 321 : 360 ، يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 361 : 400 ، يوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 401 : 440 ، يوم الأحد الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 441 : 480 ، يوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 481 : 520 ، يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 521 : 560 ، يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 561 : 600 ، يوم الخميس الموافق 21 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 601 : 640 ، يوم الأحد الموافق 24 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 641 : 666 ، يوم الإثنين الموافق 25 فبراير من العام الحالي 2019.

وزاد المهندس رضوان عبد الرشيد. أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 276 متر مربع ، في منطقة مسلسل (2) ، من 1 : 40 ، يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 41 : 80 ، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 81 : 120 ، يوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 121 : 160 ، يوم الأحد الموافق 3 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 161 : 200 ، يوم الإثنين الموافق 4 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 201 : 240 ، يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 241 : 280 ، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 281 : 320 ، يوم الخميس الموافق 7 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 321 : 360 ، يوم الأحد الموافق 10 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 361 : 400 ، يوم الإثنين الموافق 11 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 401 : 440 ، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 441 : 480 ، يوم الأربعاء الموافق 13 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 481 : 494 ، يوم الخميس الموافق 14 مارس من العام الحالي 2019.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أنه تم تخصيص يومي الأحد الموافق 17 مارس من العام الحالي 2019 ، والإثنين الموافق 18 مارس من العام الحالي 2019 ، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.