تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة

منذ 40 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، المهندس رضوان عبد الرشيد ، اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، أن الجهاز سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 2 فبراير في العام الحالي 2019 ، تسليم 1160 قطعة أرض إسكان اجتماعي ، (666 قطعة بمساحة 209 متر مربع ، 494 قطعة بمساحة 276 متر مربع) ، تم حجزها عن طريق القرعة السابعة التكميلية في الحي الثالث بالمدينة ، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 18 مارس من العام الحالي 2019.

وأضاف المهندس رضوان عبد الرشيد ، أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 209 أمتار مربعة ، في منطقة مسلسل (1) ، من 1 : 40 ، يوم الأحد الموافق 3 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 41 : 80 ، يوم الإثنين الموافق 4 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 81 : 120 ، يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع  من 121 : 160 ، يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 161 : 200 ، يوم الخميس الموافق 7 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 201 : 240 ، يوم الأحد الموافق 10 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 241 : 280 ، يوم الإثنين الموافق 11 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 281 : 320 ، يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير من العام الحالي 2019.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أنه سوف يتم تسليم القطع من 321 : 360 ، يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 361 : 400 ، يوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 401 : 440 ، يوم الأحد الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 441 : 480 ، يوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 481 : 520 ، يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 521 : 560 ، يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 561 : 600 ، يوم الخميس الموافق 21 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 601 : 640 ، يوم الأحد الموافق 24 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 641 : 666 ، يوم الإثنين الموافق 25 فبراير من العام الحالي 2019.

وزاد المهندس رضوان عبد الرشيد. أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضي بمساحة 276 متر مربع ، في منطقة مسلسل (2) ، من 1 : 40 ، يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 41 : 80 ، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع من 81 : 120 ، يوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، والقطع  من 121 : 160 ، يوم الأحد الموافق 3 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 161 : 200 ، يوم الإثنين الموافق 4 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 201 : 240 ، يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 241 : 280 ، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 281 : 320 ، يوم الخميس الموافق 7 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 321 : 360 ، يوم الأحد الموافق 10 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 361 : 400 ، يوم الإثنين الموافق 11 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 401 : 440 ، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 441 : 480 ، يوم الأربعاء الموافق 13 مارس من العام الحالي 2019 ، والقطع من 481 : 494 ، يوم الخميس الموافق 14 مارس من العام الحالي 2019.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أنه تم تخصيص يومي الأحد الموافق 17 مارس من العام الحالي 2019 ، والإثنين الموافق 18 مارس من العام الحالي 2019 ، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.