تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.. و«مليار» جنيه قيمة التداول

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وكذلك تراجع رأس المال السوقي بقيمة 951 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 763.839 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 230 مليون ورقة مالية ، بقيمة مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 25.8 ألف عملية لـ172 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 63.65% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 27.82% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 8.53% ، وكذلك استحوذت المؤسسات على نسبة 46.66% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 53.33%.

صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 45.8 مليون جنيه ، 60 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 45.4 مليون جنيه ، 9 ملايين جنيه ، 550 ألف جنيه ، 50.9 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.47% ، حيث أغلق عند مستوى 13510 نقطة ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.23% ، حيث أغلق عند مستوى 2199 نقطة ، وهبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.03% ، حيث أغلق عند مستوى 13578 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 0.1% ، حيث أغلق عند مستوى 674 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.09% ، حيث أغلق عند مستوى 1701 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 469 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 83 شركة ، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الثلاثاء على تباين.