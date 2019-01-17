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صرحت وزارة السياحة المصرية عن الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي للعام الهجري 1440 هـ، للعام الميلادى 2019، بعد أن تم مساء أمس فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي.

وتبعًا للضوابط، يجرى التقديم عن طريق شركات السياحة المعتمدة في كافة محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، التي بدورها سوف تبدأ في إجراءات تسجيل بيانات المواطن، والعمل على تجهيز كافة الأوراق الخاصة بالدخول في “قرعة الحج السياحي”.

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أسعار وضوابط الحج السياحي 1440 هـ

وتبلغ قيمة مقدم الحجز لقرعة الحج السياحي، خمس نجوم يصل سعرها إلى عشرين ألف جنيهًا مصريًا، وأربعة نجوم يصل سعرها إلى خمسة عشر ألف جنيهًا مصريًا، واقتصادي وبري بسعر عشرة آلاف جنيهًا مصريًا”.

ويحظر على المواطنين المسجلين في “قرعة الداخلية، وقرعة التضامن الاجتماعي”، التسجيل في قرعة الحج السياحي، وجاء أيضا من ضوابط قرعة الحج السياحي أنه في حالات الاستبدالات بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في الحالات المقيدة للحرية، أو في حالات الوفاة، بمقتضى حكم قضائي نافذ بشرط أن يكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

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