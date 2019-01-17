بعد زيرو جمارك.. تعرف على قائمة سيارات موديل 2019 سعرها أقل من 200 ألف جنيه

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بعد تخفيض الجمارك على السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت جماركها إلى زيرو جمارك، مع بداية عام 2019، شهد قطاع السيارات المصري ، حالة من الرواج بسبب انخفاض أسعار تلك السيارات، حيث أعلنت العديد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية عن خفض أسعار أكثر من 170 من موديلات السيارات.

ونتيجة لتحريك الأسعار، يتطلع قطاع كبير من عملاء سوق السيارات في مصر إلى امتلاك سيارة جديدة بأسعار مناسبة، ذلك تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها المجتمع المصري.

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وإليكم في السطور التالية، يرصد لكم موقع “مصر 365” قائمة بعدد من السيارات هي الأرخص في مصر موديل 2019، حيث لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

بعد أن أعلنت شركة جي بي غبور أوتو وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر عن وقف إنتاج “فيرنا” إلا أنه تم طرح سيارة موديل جديد لعام 2019.

السيارة بها محرك بسرعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ سعر تلك السيارة فئة GL موديل 2019 نحو 185.000 جنيه

شيفرولية أفيو

شيفرولية أفيو

أما شركة شيفرولية، فقد طرحت في السوق المصري موديل عام 2019 سيارة أفيو بسعر رسمي 191.800 جنيه.

السيارة شيفرولية أفيو تحمل محرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانًا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

بي واي دي F3

بي واي دي F3

أما شركة بي واي دي الصينية، فقد طرحت سيارة F3 موديل 2019 ، وهي متوفرة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات، وتمتلك محركًا سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتعرض شركة الأمل الوكيل الوحيد و الحصري للعلامة الصينية في مصر السيارة بأسعار رسمية 189.000 جنيه.

شيفرولية أفيو

شيفرولية أفيو

ونجد أنه بعد غياب طال لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام ، تعود سيارات بروتون الماليزية إلى السوق المصري من جديد في عام 2018 ، ومن السيارات الجديدة التي تحمل علامة بروتون سيارة ساجا السيدان موديل 2019.

هذا وتتوفر السيارة شيفرولية أفيو في السوق المصري بفئتين من التجهيزات، ومزودة بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 94 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من بروتون ساجا 184.900 جنيه.

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شيفرولية لانوس

شيفرولية لانوس

تنتمي شيفرولية لانوس موديل 2019 إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم الاقتصادية، وهي مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانًا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ورفعت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لسيارات شيفرولية الأمريكية، أسعار لانوس في نهاية عام 2018 الماضي، ورغم ذلك استمرت في قائمة أرخص السيارات في مصر، حيث أصبح سعرها الرسمي 175.600 جنيه.

لادا جرانتا

لادا جرانتا

ارتفعت أسعار لادا جرانتا السيدان موديل 2019، نحو 3000 جنيه، ورغم ذلك أستمرت في قائمة الأرخص في العام الجديد.

والسيارة مزودة بمحرك مكون من 4 سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 88 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من جرانتا الروسية الجديدة 160.000 جنيه.

شيري إنفي

شيري إنفي Sherry

سيارة شيري إنفي الجديدة طراز 2019 مزودة بمحرك قوي سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتباع بسعر رسمي 175 ألف جنيه مصري.

هايما M3

هايما M3

تعد السيارة الصينية السيدان “هايما M3” من أرخص السيارات في مصر، والسيارة طراز 2018، مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات بقوة 107 حصان،

وتتوفر هايما M3 بسعر رسمي 163.900 جنيه.

سينوفا A1

سينوفا A1

سينوفا A1 الهاتشباك موديل 2018 تتوفر في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 99 حصانًا، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات، أما الثاني أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتسع مقصورتها لخمسة أفراد أفراد.

ويبلغ سعر سينوفا A1 موديل 2018 المزودة بناقل حركة يدوي 157.000 جنيه.

زوتي Z100

زوتي Z100

قدمت مجموعة IFG وكيل سيارات زوتي الصينية في مصر، سيارتها Z100 الهاتشباك الجديدة موديل 2018 لأول مرة ضمن فعاليات “أوتوماك فورميلا” الأخير.

وبعد الإعلان عن أسعارها الرسمية، باتت Z100 ثاني أرخص سيارة جديدة في السوق المحلي، حيث تباع بـ135.000 جنيه.

السيارة الصغيرة مزودة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 5

لوجان

لوجان

تعتبر السيارة لوجان المقدمة من رينو الفرنسية واحدة من السيارات التي لاقت إقبالًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بالسوق المصري وذلك لأسعارها التنافسية مقارنة بما تقدمه من مواصفات وكماليات.

ويبلغ السعر الرسمي لموديل 2019 من فئة F/L المانيوال المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان بسرعة قصوى 175 كم/س 190.000 جنيه.

جيلي ام جراند

جيلي ام جراند

تعتبر جيلي إيمجراند 7 من بين السيارات الصينية الأنجح في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويقدم الوكيل المصري موديل 2019 المزودة بناقل حركة يدوي بسعر رسمي يبلغ 191.000 جنيه.

إيمجراند 7 موديل 2019 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 107 حصان بسرعة قصوى 185 كم/س.