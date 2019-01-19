شروط الحصول على قطعة أرض من “بيت الوطن” للمصريين في الخارج

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صرح نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، عن موافقة “مجلس الوزراء” على طرح قطع أراضي “ترفيهية، وتجارية وخدمية”، في مشروع “بيت الوطن” أراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بالعمل على تحديد الأسعار تبعًا للوائح السارية في الهيئة.

وأشار البيان الصادر اليوم الجمعة، عن الطرح الذي سوف يكون بالعملة المصرية “الجنيه”، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكي”، تبعًا لمتوسط سعر الدولار في الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال “البنك المركزي”.

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الشروط العامة لطرح الأراضي في بيت الوطن للمصريين في الخارج

وأعلن المهندس خالد عباس إن الشروط العامة للطرح سوف تكون كالتالي:

أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية.

ألا تقل سنه المتقدم للحجز عن واحد وعشرين عامًا.

أن يكون الحاجز فرداً، أو شركة قائمة، أو شركة تحت التأسيس “مجموعة من الأفراد”.

تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين في المرحلة السادسة، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم فى إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله في المرحلة السادسة.

يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها خلال المراحل السابقة.

الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز لمدة ستين يوماً.

يحظر الإيداع النقدي بالدولار الأمريكي تبعًا للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي المصري.

يتم السداد بالعملة الأجنبية “الدولار”، تبعًا لمتوسط سعر الدولار الأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز لمدة عشرة أيام.

أما بالنسبة إلى يتعلق بـ “أسلوب السداد”، أشار المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد نسبة مئوية تصل إلى 10 % دفعة مقدمة، بنسبة 10 % خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكترونى، ونسبة مئوية تصل إلى 10 % عند الاستلام، ويتم سداد الباقى على ثلاثة أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، وأشار “أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

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