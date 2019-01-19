أسعار الذهب تسجل أول خسارة في خمسة أسابيع تزامناً مع صعود سعر الدولار والأسهم

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء أمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، كما سجلت أسعار الذهب أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، مع حصول أسواق الأسهم والعملة الامريكية “الدولار” على دفعة من تزايد إقبال المستثمرين إلى المخاطرة وسط تنامي الآمال في حل للحرب التجارية القائمة بين الصين وواشنطن.

كما صرحت “وكالة الأنباء رويترز” تراجع أسعار الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية سجلت حوالي 0.7% مسجلة 1282.16 دولار للأوقية “الأونصة”، خلال أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى منذ التاسع من شهر يناير الجاري عند 1280.85 دولار.

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كما انخفضت “العقود الأمريكية للذهب” بنسبة مئوية بلغت حوالي 0.8%، مسجلة 1282.60 دولار للأوقية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن من بين المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض أسعار البلاديوم بنسبة مئوية سجلت حوالي 1.4% عند مستوى 1376.50 دولار للأونصة، بعد أن سجل في جلسة يوم الخميس السابق أعلى مستوى على لها على الإطلاق عند ما يقارب من 1434.50 دولار.

ورغم من هذا الانخفاض إلا أن المعدن، الذي يتم استخدامه في “أجهزة تنقية العادم بالسيارات”، فقد سجل مكاسب خلال أسبوعه الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم بأكثر من نسبة 60% عن مستواه المنخفض الذي سجله خلال منتصف شهر أغسطس السابق، بعد أن تخطت أسعار الذهب للمرة الأولى خلال ستة عشر عامًا في أوائل شهر ديسمبر السابق.

وانخفض البلاتين بنسبة تصل إلى 1.1% عند مستوى 796.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% مسجلة 15.36 دولار للأونصة، بعد أن هبطت خلال وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من شهر يناير الجاري لعام 2019.

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