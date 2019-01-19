اسعار الدفايات فى مصر: 15% ارتفاعًا فى أسعار الدفايات بعد موجة الصقيع

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اسعار الدفايات فى مصر، حيث صرح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية في اتحاد الصناعات المصرية محمد الأسيوطي، “إن سوق الدفايات شهدت حالة من الانتعاش، خصوصًا بعد موجات الصقيع التي ضربت الدولة المصرية، خلال الأيام السابقة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%”.

وأضاف “أن هناك إقبال كبير على الدفايات وصل إلى نسبة 55% خلال الأسابيع السابقة”.

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اسعار الدفايات فى مصر

دفاية اثنين شمعة 800 وات، بسعر سبعين جنيه.

دفاية ثلاثة شمعة 1200 وات، بسعر مائة وعشرين جنيهًا.

دفاية ثلاثة شمعة 2100 وات، بسعر اربعمائة وخمسين جنيهًا.

دفاية ألترا أربعة شمعة، 2400 وات، بسعر ثلاثمائة وخمسة وثمانين جنيهًا.

دفاية عشرة شمعة، 2000 وات، بسعر ثلاثمائة جنيهً.

دفاية تركى أربعة شمعة، 2200 وات، بسعر ثلاثمائة وتسعة وتسعين جنيهًا.

دفاية سبعة ريشة، بسعر خمسمائة وخمسة وعشرين جنيهًا.

دفاية أحد عشر ريشة، زيت، بسعر ألف ومائة جنيهًا.

دفاية تركى أربعة شمعات، بالترموستات، 2400 وات، بسعر أربعمائة وتسعة وأربعين جنيهًا.

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