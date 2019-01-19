الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعلمين.. تعرف على الشروط والمواصفات والأسعار

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تستعد خلال الفترة الحالية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تمثلها “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” من أجل الطرح الأول الخاص للشقق السكنية ضمن محور الإسكان المتميز القائم في مدينة العلمين الجديدة صباح غدًا الأحد.

وسوف يبدأ حجز الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة اعتبارًا من صباح الغد الأحد عشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا، ولا توجد كراسات شروط يتم شراؤها عن طريق البنك، حيث إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصبحت تعتمد على التقديم الإلكتروني، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الالكترونى “on line”.

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وينشر موقع مصر 365 في هذا التقرير، مواصفات الوحدات السكنية، وكذلك عرض طريقة سداد ثمن الوحدة السكنية، وشروط التقديم من أجل الحصول عليها.

سعر متر الوحدة السكنية المطروحة بالعلمين الجديدة

يبلغ متوسط سعر المتر في الوحدة السكنية المطروحة في مدينة العلمين الجديدة ما يقارب من 6400 جنيه، أي أن الوحدة السكنية التي تبلغ حوالي 95 متر يصل إلى ما يقارب من ستمائة وثمانية آلاف جنيهًا مصريًا، والوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 100 متر، سوف يصبح سعرها ما يقارب من ستمائة وأربعين ألف جنيهًا مصريًا.

شروط الحجز

عدم سبق حصول للشخص الراغب في حجز الوحدة السكنية، أو زوجته، أو أحد أولاده القصر، الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي.

لا يقتصر التقديم على المواطنين في العلمين الجديدة، بل متاح لكافة المواطنين من مختلف المحافظات.

التقديم وتخصيص الوحدات السكنية يتم بطريقة إلكترونية، بأسبقية الحجز.

مواصفات الوحدات

يتم طرح خمسمائة و ستة وثلاثين وحدة سكنية كاملة التشطيبات.

تتكون العمارات السكنية من أرضي وخمسة أدوار مكررين

تتراوح مساحات الوحدات من 95 مترًا حتى 100 متر.

يوجد بالموقع لاند سكيب.

تبعد الوحدات المطروحة للحجز عن بحر مدينة العلمين الجديدة ما يقرب من اثنين كيلو متر تقريبًا.

طريقة السداد

سداد مقدم الحجز وقدره خمسين ألف جنيه.

يتم استكمال سداد نسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، و 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.

سداد نسبة مئوية تصل إلى 10% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز.

سداد نسبة مئوية تصل إلى 10% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية عند الاستلام.

سداد باقي ثمن الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

يمكن سداد باقي ثمن الوحدة من خلال “مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري”، بشرط سداد الأقساط في حين الحصول على موافقة جهة التمويل.

يمكن خصم نسبة مئوية تصل إلى 7% من القيمة الإجمالية للوحدة في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة السكنية.

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