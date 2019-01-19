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صرح البنك الأهلي المصري، عن إصدار كارت “ميزة المدفوع مقدمًا”، ليعد بذلك هو أول بنك يطلق “كارت وطني بعلامة تجارية مصرية”، على غرار “فيزا وماستر كارد”، لكنها تختلف عنهما في بعض من الرسوم، كما تختلف في الخدمات المقدمة من خلالها.

ويقدم بنك مصر، والبنك الأهلى المصري، “كارت ميزة”، وذلك في إطار التعاون مع “المجلس القومي للمدفوعات، والبنك المركزي المصري” بهدف ميكنة المدفوعات، والعمل على تقليل تداول الكاش.

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وينافس “كارت ميزة المدفوع مقدمًا”، كارت فيزا الذي تم إصداره من قبل “شركة فيزا العالمية”، كما ينافس أيضا “كارت ماستر كارد”، الصادر من قبل “شركة ماستر كارد العالمية”.

يقدم موقع مصر 365، خلال هذا التقرير، أبرز الاختلافات بين كلاً من فيزا، وميزة، وماستر كارد، كما سيتم عرض أهم المحددات، والشروط المختلفة بين الثلاثة بطاقات.

مقارنة بين خدمات “ميزة” وماستر كارد وفيزا بالبنك الأهلي

وتقدم الشركات الثلاث، نفس الخدمات على الكارت المدفوع مقدمًا، من خلال إتاحة تسديد المشتريات بطريقة إلكترونية.

تتيح الثلاث شركات من خلال الكارت المدفوع مقدمًا الشراء عبر مواقع الإنترنت، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك.

تنفرد بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا، باستقبال الحوالات محلية، والحوالات الخارجية، على عكس فيزا، وماستر كارد اللتان لا تقبلان حوالات على الكارت المدفوع مقدمًا.

تساهم “بطاقة ميزة”، في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالعملة المصرية “الجنيه”، مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر بعكس شركتي فيزا وماستر كارد حيث يتم تحويل رسوم تقديم الخدمة للشركتين بالعملات الأجنبية.

تتفوق فيزا وماستر كارد، على “بطاقة ميزة”، في إمكانية استخدام الكارت خارج وداخل جمهورية مصر العربية، حيث تُقدم خدمات بطاقة ميزة محليًا فقط، وخلال الفترة الراهنة تتفاوض البنوك المصرية التي تصدر بطاقة ميزة، من أجل تفعيل البطاقة خارج مصر تبعًا للشروط العالمية.

كما صرح وكيل محافظ البنك المركزي أيمن حسين، خلال تصريحات سابقة له، “إن البنك المركزي المصرية يستهدف إصدار عشرين مليون كارت ميزة خلال الثلاثة سنوات القادمة، وذلك في إطار التعاون مع البنوك، بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا”.

ويجدر هنا الإشارة إلى حصول عدد من البنوك على التراخيص، وكل البنية التحتية من أجل القبول الإلكتروني لاستخدام “بطاقات ميزة”، على حسب التصريحات التي أدلى بها وكيل محافظ البنك المركزي.

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