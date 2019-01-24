اليوم إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير

Advertisements
أعلن المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، سوف يتم تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية وعددها 38 بنكًا، بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.
وأصدر البنك المركزى المصرى بيانًا أوضح فيه إنه تقرر أن يعود العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، صباح الأحد، الموافق 27 يناير 2019.
Advertisements
اقرأ أيضاً:
- سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.
- سعر اليورو اليوم في البنوك “جدول”.
- سعر الريال السعودي اليوم في البنوك “جدول”.
- سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.
Advertisements
التعليقات