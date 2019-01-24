اليوم إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير

منذ 31 دقيقة أخبار الاقتصاد
اليوم إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير
طارق عامر

أعلن المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، سوف يتم تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية وعددها 38 بنكًا، بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير.

وأصدر البنك المركزى المصرى بيانًا أوضح فيه إنه تقرر أن يعود العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، صباح الأحد، الموافق 27 يناير 2019.

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