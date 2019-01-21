تعرف على حجم خسائر مصر من «زيرو جمارك»

Advertisements

خسرت مصر نحو 7 مليارات جنيه مصري ، بعد تطبيق قرار تحرير أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الرسوم الجمركية ، وذلك حسب ما قال الخبير والرئيس السابق في غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصري ، المهندس حمدي عبد العزيز.

وفي مطلع يناير الحالي 2019 ، بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك ، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات ، وذلك وفقا لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لبرنامج «عربيتي» ، المذاع عبر راديو مصر ، قال الخبير والرئيس السابق في غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصري ، إن الحكومة المصرية كانت تحصل هذه المليارات في صورة رسوم جمركية ، ورغم إزالتها إلا أن المواطن المصري لم يستفد ، ولم يشعر بفرق حقيقي في أسعار السيارات.

Advertisements

ولفت المهندس حمدي عبد العزيز ، إلى أن غالبية الرسوم الجمركية التي تم إزالتها ، استفادت منها الشركات الأم ، وذلك بعد أن رفعت أسعار الطرازات الجديدة ، بهدف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة بعد الإعفاءات الجمركي.

رئيس غرفة الصناعات السابق ، توقع أن تتدخل الحكومة المصرية في وقت قريب ، وتتخذ بعض الإجراءات لتصحيح أوضاع السوق ، وذلك في ظل عدم وجود منافسة عادلة بين السيارات ذات المنشأ الأوروبي ، والسيارات ذات المنشأ الآسيوي والأمريكي.

وكان وكلاء نحو 19 علامة تجارية أوروبية وغير أوروبية ، أعلنوا مطلع يناير الحالي 2019 ، تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازا جديدا ، وذلك بنسب تراوحت بين 2.000 وحتى مليوني جنيه مصري.