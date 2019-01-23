الكهرباء تعلن عن موعد رفع الدعم نهائياً

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صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة “إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى ثمانية سنوات بدلا من خمس سنوات”.

وأضاف “أن تلك الخطة كان مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الراهن، لكن بعد تغير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022 “.

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جاء تصريحات وزير الكهرباء خلال “الحوار المجتمعي” الذي تم عقده في “لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة” الذي عقد اليوم في مقر البرلمان المصري تحت رئاسة النائب عبد الهادي القصبي حول “ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية نحو حياة كريمة”، وشارك في فعاليات الحوار وزيري الأوقاف، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأضاف وزير الكهرباء “أنه في الأول من شهر يوليو القادم من كل عام تعيد الوزارة هيكلة أسعار الكهرباء”، وأشار إلى “أن الحكومة المصرية قد اتبعت الشفافية، والمصارحة إزاء خطة رفع الدعم عن الكهرباء، وقررت مدها ثلاثة سنوات إضافية حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال هذه الفترة”.

وأوضح الوزير “إلى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الطاقة الكهربية، وتقوية خطوط الكهرباء مع الدول المحيطة، والعمل على إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وبحث إنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية مع قبرص”.

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