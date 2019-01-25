التموين: نتعاون مع “الزراعة” للحد من استيراد الزيوت الخام

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، “إن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على تنفيذ استراتيجية كبيرة في إطار التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل تقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى ثلاثين في المئة، وخصوصاً أن الدولة المصرية تقوم باستيراد 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام”.

أوضح المصيلحي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش افتتاح مصنع “بونجورنو”، التابع لشركة “نستله”، أن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية، والعمل على تحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلًا من التكرير.

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وأشار إلى “أن تلك الخطة سوف توفر فرص عمل كبيرة، إلى جانب الحفاظ على العملة الصعبة”، وأوضح “أن وزارة التموين تقوم أيضا بالعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة من أجل تطوير، والعمل على رفع كفاءة مصنع قها، وادفينا، ومصانع السكر التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية”.

وأشار إلى “أنه يتم حاليا التصدير من خلال المصنعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بكميات محدودة، وتعمل وزارة التموين على تطوير تلك المصانع، والعمل على رفع جودة إنتاجها، من أجل أن تعود بها إلى مكانتها السابقة، والعمل على التوسع في تصدير الزيوت”.

وشدد المصيلحي على “أن الصناعات الغذائية في جمهورية مصر العربية، تعد أحد القطاعات الواعدة والتي لها مستقبل في زيادة الصادرات، ولكن ذلك يرتبط برفع جودة المنتجات”، وأشار إلى “أنه من أجل ذلك تم خلال الفترة السابقة العمل على تشكيل لجنة عليا تضم وزراء التجارة والصناعة، والزراعة والتموين، من أجل وضع قواعد مراقبة جميع مراحل الإنتاج في المجال الغذائي، بداية من زراعة المحصول وحتى دخول المحصول إلى المصانع للحصول على منتج عالي الجودة”.

وأوضح الوزير “أن هيئة سلامة الغذاء سوف تقوم باتخاذ جميع إجراءات السلامة داخل المصانع، ومراقبة الجودة على أن تقوم بفتح فروع لها بكافة المحافظات، ووضع خطط طويلة المدى بأهداف واضحة ودقيقة”.

وأشار “أن كافة المشروعات الصناعية والزراعية، والتى يستهدف إقامتها والتوسع بها يجب أن تضع على رأس أولوياتها التصدير، خصوصاً في ظل استهداف إحداث توازن في الميزان التجاري المصري عن طريق زيادة الصادرات، وليس عن طريق تقليل الواردات فقط”.

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