خبير اقتصادي يوضح إجراءات تعظم القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار

Advertisements

أعلن رئيس قسم الاقتصاد في جامعة طنطا الدكتور يسري طاحون، “إن مساعي الحكومة المصرية من أجل تعظيم قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة الأمريكية “الدولار”، أو العمل على تعظيم قيمة الجنيه أمام سلة العملات الستة بشكل عام لن تجدي، دون إعادة النظر في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للدولة المصرية”.

وأكد الدكتور يسري “على ضرورة تقليل حجم الواردات، والعمل على زيادة الصادرات من خلال إنتاج بديل محلي لكافة المنتجات التي يتم استيرادها من أجل العمل على تحقيق الكفاية الإنتاجية من المنتجات المحلية التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين داخل الأسواق التجارية المصرية”.

Advertisements

وأشار “إلى أنه كلما زادت معدلات التصدير، زاد حجم المعروض من العملة الأجنبية، مما سوف يؤدي إلى تعزز خفض قيمتها، والعمل على خلق زيادة في الطلب على العملة المصرية “الجنيه”، وبالتالي سوف يؤدي إلى زيادة قيمته”.

أعرب الخبير الاقتصادي عن استنكاره الشديد عن قيام الدولة المصرية باستيراد السلع الأساسية من “اللحوم، والزيوت، والأقماح، والبقوليات”، كما طالب الخبير بالعمل على تقديم الدعم اللازمة إلى المجال الزراعي، والمجال الصناعي من أجل التوسع في الصادرات.

كما طالب الخبير باستضافة فروع الشركات العالمية، وكبرى الشركات من أجل إقامة فروع محلية لها من خلال تقديم المحفزات، وشدد الخبير “على أهمية أن تعادل الصادرات حجم الواردات بل أن بعض الدول الكبرى تعمل على الحفاظ على تفوق صادراتها على وارداتها في كل سلعة على حدة عن طريق البحث العلمي حول كل سلعة داخل الأسواق المحلية الخاصة بها”.

أقرا المزيد المركزي يعلن ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال سبتمبر 2018