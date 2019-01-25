مصر تتوقع ارتفاع الدين الخارجي خلال العام المقبل

صرحت وكالة الأنباء “رويترز”، إن حكومة جمهورية مصر العربية تتوقع إن ترتفع القيمة الإجمالية للدين العام الخارجي ليصل إلى ما يقارب من 102.863 مليار دولار، في العام المالي القادم 2019/ 2020، في مقابل ما سجله الدين العام الخارجي للدولة المصرية خلال العام 2018/ 2019 حيث سجل ما يقارب من 98.863 مليار دولار.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن الدين الخارجي للدولة المصرية سجل ما يقارب من 92.64 مليار دولار في نهاية العام المالي 2017/ 2018، بزيادة تقدر بحوالي 17.2% على أساس سنوي.

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أوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء رويترز، أن الدولة المصرية تستهدف سقف للاقتراض الخارجي خلال السنة المالية 2019/ 2020 يصل إلى ما يقارب من 14.326 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب من 10.326 مليار دولار، من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وما يقارب من 4 مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

كما تتوقع الدول المصرية سقف الاقتراض خلال السنة المالية الراهنة 2019/ 2020، عند مستوى 16.733 مليار دولار، منها ما يقارب من 10.510 مليار دولار من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وقيمة تصل إلى 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، ولا تتضمن هذا أقساط وديعة مستحقة بقيمة تصل إلى ما يقارب من 3.3 مليار دولار للدولة الكويتية، التي كان يزورها طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الشهر السابق.