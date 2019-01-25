تعرف على أبرز الدائنين لمصر بعد ارتفاع الدين الخارجي لـ 92.6 مليار دولار

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خلال العام السابق ارتفع الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية لما يقارب من 13.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة تصل إلى 17.2%، مقارنة بالعام المالي السابق 2016/ 2017، ليسجل ما يقارب من 92.6 مليار دولار مع نهاية يونيو الماضي، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة من قبل “البنك المركزي المصري”.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر 37% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر يونيو السابق في مقابل 33.6% خلال نهاية شهر يونيو لعام 2017، تبعاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

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أبرز الجهات الدائنة للدولة المصرية

تعد من أبرز الجهات الدائنة للدولة المصرية في مؤسسات دولية “صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي”، وعدد من الدول العالم العربي، إلى جانب بعض من دول نادي باريس، والدولة الصينية.

وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، “أن جمهورية مصر العربية سوف تسدد ديون خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار، خلال العام الحالي 2019”.

وأوضح تقرير عن الوضع الخارجي للدولة المصرية، والذي تم إصداره من قبل البنك المركزي المصري، وتم نشره “باللغة الإنجليزية” عبر الموقع الإلكتروني للبنك، فإن الدولة المصرية سوف تسدد ما يقارب من 6.129 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، كما سوف تقوم بسداد ما يقارب من 8.608 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

وبحسب البيانات الصادرة أيضا عن المركزي “فإن ما يقارب من 8.5 مليار دولار من الديون المقرر سدادها خلال العام الراهن، سوف تكون لصالح الدولة الكويتية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية”.

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