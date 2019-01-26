قفزة جديدة للذهب بعد تراجع الدولار

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تجاوز الذهب ذروة 7 أشهر بعد أن قفز بنسبة 1% ، حيث اخترق 1300 دولار لفترة وجيزة مع هبوط العملة الأمريكية «الدولار» ، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» هذا الأسبوع ، المتوقع أن يشهد الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي من دون تغيير.

وارتفع السعر الفوري للذهب في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة بنسبة 1.3% إلى 1297.26 دولار للأوقية «الأونصة» ، حيث لامس الذهب في وقت سابق ذروة 1300.30 دولار ، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ 15 يونيو من العام الماضي ، وشهد المعدن الأصفر أفضل أداء أسبوعي له في الـ4 أسابيع الأخيرة.

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عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفعت بنسبة 1.4% ، حيث تحدد سعر التسوية عند 1298.10 دولار للأوقية.

فؤاد رزاق زاده ، المحلل في «فوركس.كوم» ، قال إن العامل الرئيسي الداعم للذهب هو تراجع الدولار ، وذلك وسط توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي مجددا في دورة رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر معدن البلاديوم بنسبة 3% إلى 1360.50 دولار للأوقية ، لكنه ظل بصدد أول انخفاض أسبوعي له في 5 أسابيع بخسائر 1% منذ بداية الأسبوع ، وسجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي ، وذلك بفعل انخفاض المخزونات وتنامي الطلب.

وكذلك ارتفع معدن الفضة بنسبة 2.3% إلى 15.66 دولار للأوقية ، بينما تقدم معدن البلاتين بنسبة 1.5% ، ليسجل بذلك 813 دولارا ، متجها صوب أول صعود أسبوعي له في 3 أسابيع.