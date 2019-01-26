بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. لاجارد: سأوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

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أصدر صندوق النقد الدولي اليوم السبت، الموافق 26 يناير، بيانًا أشاد فيه بالجهد المصري المبذول في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وذكرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى في البيان:”إن السلطات المصرية شرعت عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي”.

وأضافت لاجارد،: “ أصبح معدل النمو الاقتصادي المصري من أعلى المستويات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية”.

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وخلال البيان، تابعت مدير عام صندوق النقد الدولى: “أهم شىء حاليًا هو البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين”.

وأكدت لاجارد: “أن فريق خبراء الصندوق قد انتهوا من وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد، وسيعقد المجلس اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها”.

وأشادت لاجارد خلال البيان بالتزام الشعب المصري ببرنامج الإصلاح الاقتصادي قائلة : “وأغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أؤكد مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.”