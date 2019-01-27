المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه اليوم

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قام البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، بطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية المصرية، وتبلغ القيمة الإجمالية لأذون خزانة التي قد تم طرحها حوالي سبعة عشر مليار جنيهًا مصريًا.

ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل واحد وتسعين يومًا، 8.5 مليار جنيه، وبلغت أذون أجل مائتين وستة وستين يومًا بقيمة مالية تصل إلى 8.5 مليار جنيهًا.

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ومن المتوقع أن تسجل قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة المصرية مع نهاية العام المالي الحالي ما يقارب من أربعمائة وأربعين مليار جنيهًا مصريًا، و يتم تمويله ذلك العجز عن طريق طرح البنك المركزي المصري لأدوات الدين العام الحكومي، بالنيابة عن وزارة المالية المصرية، وكذلك يتم تمويلها عن طريق المساعدات، والمنح، والقروض الدولية.

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