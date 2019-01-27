الإحصاء تعلن عن نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز والقمح خلال عام 2017

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أعلنت الدولة المصرية عن تحقيقها اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة مئوية تصل إلى 34.5%، وذلك بعد أن سجل متوسط نصيب الفرد بحوالي 163,9 كيلوغرام، لعام 2017، مقابل تسجيل متوسط نصيب الفرد خلال عام 2016 بحوالي 137٫8 كيلو جرام، بزيادة بلغت نسبتها ما يقارب من 18.9%.

وتبعاً للنشرة السنوية التي يتم إصدارها من قبل حركة الإنتاج والتجارة الخارجية، المتاح للاستهلاك من السلع الزراعية لعام 2017، الذي تم إصداره اليوم من قبل “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، حيث حققت الدولة المصرية أيضا خلال عام 2017، الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز حيث سجلت نسبته المئوية ما يقارب من 94.2%، وسجل نصيب الفرد المتوسط من الأرز حوالي 38.7 كيلو جرام، مقابل نصيب الفرد منه خلال عام 2016، حيث سجل ما يقارب من 34٫7 كيلوجرام بنسبة تقدر بحوالي 11.5%.

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أما بالنسبة إلى الخضروات، فسجلت نسبة الاكتفاء الذاتى منها حوالي 103.0 % خلال عام 2017، في حين سجل متوسط نصيب الفرد منها ما يقارب من 79.3 كيلوجرام، في مقابل 86.3 كيلوجرام خلال عـام 2016 بانخفاض قدرت نسبته بحوالي 8.1%.

وحققت الدولة المصرية اكتفاء ذاتي من الفواكه بنسبة تقدر بحوالي 99.3%، حيث سجل متوسط نصيب الفرد من الفواكه خلال عام 2017 ما يقارب من 62.9 كيلوجرام، في مقابـل نصيب الفرد خلال عام 2016 الذي قدر بحوالي 62.6 كجم، بارتفاع يقدر بنسبة 0.5%.

أما بالنسبة إلى اللحوم الحمراء، فقد أوضحت النشرة الإحصائية إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى اللحوم الحمراء للدولة المصرية سجل ما يقارب 55.9% خلال عام 2017، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد 10.7 كيلوجرام، في مقابل متوسط نصيب الفرد منها خلال عام 2016ـ الذي قدر بحوالي 9.6 كيلوجرام بارتفاع نسبته تصل إلى 11.5%.

فى حين سجلت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور نسبة مئوية تصل إلى 91.5%، بعد أن سجل متوسط نصيب الفرد منها 10 كيلوجرام، خلال عام 2017، في مقابل متوسط نصيب الفرد منها خلال عام 2016 والذي قدر بحوالي 10.1 كيلوجرام، بتراجع يعد طفيف بلغت نسبته ما يقارب من 1%.

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