تعرف على المستندات وخطوات الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي

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يعد القرض الشخصى الذى يقدمه العديد من البنوك العاملة داخل سوق الصرافة المصري أحد الخدمات المصرفية التي تشهد إقبال كبير، ويرصد موقع مصر 365 المستندات المطلوبة، وخطوات الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي الذي يعد من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

الشروط العامة للحصول على قرض من البنك الأهلي

الحد الأدنى لمبلغ التمويل خمسة آلاف جنيهًت مصريًا، وبحد أقصى سبعمائة ألف جنيهًا مصريًا، بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب، ويصل إلى مليون ونصف جنيهًا مصريًا، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة .

ألا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على القرض عن واحد وعشرين عاماً، ولا يزيد عن ستين عاماً في نهاية التمويل.

الحد الأدنى لمدة سداد التمويل سنة، وبحد أقصى عشرة سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري للراغب في الحصول على القرض ألف جنيهًا مصريًا.

حد أدنى لمدة الخدمة ثلاثة شهور للعمالة الدائمة، وألا تقل المدة المتبقية فى الخدمة عن مدة سداد التمويل .

تأمين على الحياة، وتأمين في حالة العجز الكلى.

يتم إقامة حساب جارى للراغب في الحصول على القرض.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون ضامن.

إمكانية سداد قروض بنوك أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

خطاب معتمد من جهة العمل، يتم خلاله توضيح الدخل الشهرى للشخص وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها ثلاثة شهور بحد أقصى، بقيمة عشرة جنيهات بحد أدنى.

رسوم الحصول على القرض من البنك الأهلي

المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى مائتين وخمسين جنيه حال سداد التمويل على سبعة سنوات، ونسبة 3% بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، في حال سداد التمويل لفترة أكثر من سبعة سنوات.

عمولة السداد المبكر للتمويل تصل إلى 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدى، ونسبة 10% حال السداد بأى وسيلة دفع أخرى.

هناك غرامة في حالة التأخير عن سداد القسط، وهي عشرين جنيهاً، بالإضافة إلى اثنين في المئة من المبلغ المستحق، ولم يتم دفعه.

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