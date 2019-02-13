أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: اسعار الذهب في فلسطين

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ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

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أسعار الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 153.42 شيكل $42.17 سعر الذهب عيار 22 140.64 شيكل $38.66 اسعار الذهب عيار 21 134.25 شيكل $36.90 اسعار الذهب عيار 18 115.07 شيكل $31.63 سعر الذهب عيار 14 89.50 شيكل $24.60 سعر الذهب عيار 12 76.71 شيكل $21.09 اسعار أوقية الذهب 4,771 شيكل $1,312 اسعار جنيه الذهب 1,074 شيكل $295.22 اسعار كيلو الذهب 153,420 شيكل $42,174

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

اليوم عيار 24 عيار 21 12 فبراير 153.42 134.25 11 فبراير 153.44 134.26 10 فبراير 154.09 134.83 9 فبراير 154.09 134.83 8 فبراير 154.04 134.79 7 فبراير 153.09 133.96 6 فبراير 152.22 133.20 5 فبراير 152.57 133.50 4 فبراير 152.36 133.32 3 فبراير 154.17 134.91 2 فبراير 154.17 134.91