أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: اسعار الذهب في فلسطين

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ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.
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أسعار الذهب اليوم في فلسطين
|الوحدة
|شيكل
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|153.42 شيكل
|$42.17
|سعر الذهب عيار 22
|140.64 شيكل
|$38.66
|اسعار الذهب عيار 21
|134.25 شيكل
|$36.90
|اسعار الذهب عيار 18
|115.07 شيكل
|$31.63
|سعر الذهب عيار 14
|89.50 شيكل
|$24.60
|سعر الذهب عيار 12
|76.71 شيكل
|$21.09
|اسعار أوقية الذهب
|4,771 شيكل
|$1,312
|اسعار جنيه الذهب
|1,074 شيكل
|$295.22
|اسعار كيلو الذهب
|153,420 شيكل
|$42,174
وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|12 فبراير
|153.42
|134.25
|11 فبراير
|153.44
|134.26
|10 فبراير
|154.09
|134.83
|9 فبراير
|154.09
|134.83
|8 فبراير
|154.04
|134.79
|7 فبراير
|153.09
|133.96
|6 فبراير
|152.22
|133.20
|5 فبراير
|152.57
|133.50
|4 فبراير
|152.36
|133.32
|3 فبراير
|154.17
|134.91
|2 فبراير
|154.17
|134.91
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