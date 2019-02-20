أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في فلسطين

منذ 40 دقيقة أخبار الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في فلسطين
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

 

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 156.14 شيكل $43.14
سعر الذهب عيار 22 143.13 شيكل $39.54
اسعار الذهب عيار 21 136.63 شيكل $37.74
اسعار الذهب عيار 18 117.11 شيكل $32.35
سعر الذهب عيار 14 91.08 شيكل $25.16
سعر الذهب عيار 12 78.07 شيكل $21.57
اسعار أوقية الذهب 4,856 شيكل $1,342
اسعار جنيه الذهب 1,093 شيكل $301.95
اسعار كيلو الذهب 156,141 شيكل $43,135

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

اليوم عيار 24 عيار 21
19 فبراير 156.14 136.63
18 فبراير 154.42 135.12
17 فبراير 153.81 134.59
16 فبراير 153.81 134.59
15 فبراير 153.76 134.54
14 فبراير 154.33 135.05
13 فبراير 153.17 134.02
12 فبراير 153.42 134.25
11 فبراير 153.44 134.26
10 فبراير 154.09 134.83
9 فبراير 154.09 134.83
8 فبراير 154.04 134.79
7 فبراير 153.09 133.96
6 فبراير 152.22 133.20
5 فبراير 152.57 133.50
4 فبراير 152.36 133.32
3 فبراير 154.17 134.91
2 فبراير 154.17 134.91