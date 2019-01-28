أسعار الذهب اليوم 28 يناير 2019 في فلسطين

منذ 21 دقيقة أخبار الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم 28 يناير 2019 في فلسطين
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

أسعار الذهب في فلسطين 28-1-2019

الوحدة شيكل دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 152.22 شيكل $41.32
سعر الذهب عيار 22 139.54 شيكل $37.88
اسعار الذهب عيار 21 133.19 شيكل $36.15
اسعار الذهب عيار 18 114.17 شيكل $30.99
سعر الذهب عيار 14 88.79 شيكل $24.10
سعر الذهب عيار 12 76.11 شيكل $20.66
اسعار أوقية الذهب 4,734 شيكل $1,285
اسعار جنيه الذهب 1,066 شيكل $289.24
اسعار كيلو الذهب 152,219 شيكل $41,318
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق

أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
22 يناير 152.10 133.09 114.07 88.72 76.05
21 يناير 152.19 133.17 114.15 88.78 76.10
20 يناير 152.07 133.06 114.05 88.71 76.03
19 يناير 152.07 133.06 114.05 88.71 76.03
18 يناير 151.95 132.96 113.96 88.64 75.98
17 يناير 153.44 134.26 115.08 89.51 76.72
16 يناير 153.43 134.26 115.08 89.50 76.72
15 يناير 152.12 133.11 114.09 88.74 76.06
14 يناير 152.23 133.20 114.17 88.80 76.11
13 يناير 152.09 133.08 114.07 88.72 76.05
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق