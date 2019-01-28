أسعار الذهب اليوم 28 يناير 2019 في فلسطين

ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

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أسعار الذهب في فلسطين 28-1-2019 الوحدة شيكل دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 152.22 شيكل $41.32 سعر الذهب عيار 22 139.54 شيكل $37.88 اسعار الذهب عيار 21 133.19 شيكل $36.15 اسعار الذهب عيار 18 114.17 شيكل $30.99 سعر الذهب عيار 14 88.79 شيكل $24.10 سعر الذهب عيار 12 76.11 شيكل $20.66 اسعار أوقية الذهب 4,734 شيكل $1,285 اسعار جنيه الذهب 1,066 شيكل $289.24 اسعار كيلو الذهب 152,219 شيكل $41,318 يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق