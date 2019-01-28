أسعار الذهب اليوم 28 يناير 2019 في فلسطين

Advertisements
ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.
وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.
Advertisements
أسعار الذهب في فلسطين 28-1-2019
|الوحدة
|شيكل
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|152.22 شيكل
|$41.32
|سعر الذهب عيار 22
|139.54 شيكل
|$37.88
|اسعار الذهب عيار 21
|133.19 شيكل
|$36.15
|اسعار الذهب عيار 18
|114.17 شيكل
|$30.99
|سعر الذهب عيار 14
|88.79 شيكل
|$24.10
|سعر الذهب عيار 12
|76.11 شيكل
|$20.66
|اسعار أوقية الذهب
|4,734 شيكل
|$1,285
|اسعار جنيه الذهب
|1,066 شيكل
|$289.24
|اسعار كيلو الذهب
|152,219 شيكل
|$41,318
|يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق
أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 10
|22 يناير
|152.10
|133.09
|114.07
|88.72
|76.05
|21 يناير
|152.19
|133.17
|114.15
|88.78
|76.10
|20 يناير
|152.07
|133.06
|114.05
|88.71
|76.03
|19 يناير
|152.07
|133.06
|114.05
|88.71
|76.03
|18 يناير
|151.95
|132.96
|113.96
|88.64
|75.98
|17 يناير
|153.44
|134.26
|115.08
|89.51
|76.72
|16 يناير
|153.43
|134.26
|115.08
|89.50
|76.72
|15 يناير
|152.12
|133.11
|114.09
|88.74
|76.06
|14 يناير
|152.23
|133.20
|114.17
|88.80
|76.11
|13 يناير
|152.09
|133.08
|114.07
|88.72
|76.05
|يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق
Advertisements
التعليقات