أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019 في فلسطين

Advertisements
ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.
وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.
Advertisements
|الوحدة
|شيكل
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|155.19 شيكل
|$42.20
|سعر الذهب عيار 22
|142.25 شيكل
|$38.68
|اسعار الذهب عيار 21
|135.79 شيكل
|$36.93
|اسعار الذهب عيار 18
|116.39 شيكل
|$31.65
|سعر الذهب عيار 14
|90.53 شيكل
|$24.62
|سعر الذهب عيار 12
|77.59 شيكل
|$21.10
|اسعار أوقية الذهب
|4,826 شيكل
|$1,312
|اسعار جنيه الذهب
|1,086 شيكل
|$295.40
|اسعار كيلو الذهب
|155,186 شيكل
|$42,199
أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|30 يناير
|155.49
|136.06
|29 يناير
|155.19
|135.79
|28 يناير
|154.22
|134.95
|27 يناير
|153.76
|134.54
|26 يناير
|153.76
|134.54
|25 يناير
|153.71
|134.50
|24 يناير
|151.38
|132.46
|23 يناير
|151.61
|132.66
|22 يناير
|152.10
|133.09
|21 يناير
|152.19
|133.17
|20 يناير
|152.07
|133.06
|19 يناير
|152.07
|133.06
Advertisements
التعليقات