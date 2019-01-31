أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019 في فلسطين

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019 في فلسطين
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 155.19 شيكل $42.20
سعر الذهب عيار 22 142.25 شيكل $38.68
اسعار الذهب عيار 21 135.79 شيكل $36.93
اسعار الذهب عيار 18 116.39 شيكل $31.65
سعر الذهب عيار 14 90.53 شيكل $24.62
سعر الذهب عيار 12 77.59 شيكل $21.10
اسعار أوقية الذهب 4,826 شيكل $1,312
اسعار جنيه الذهب 1,086 شيكل $295.40
اسعار كيلو الذهب 155,186 شيكل $42,199

أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21
30 يناير 155.49 136.06
29 يناير 155.19 135.79
28 يناير 154.22 134.95
27 يناير 153.76 134.54
26 يناير 153.76 134.54
25 يناير 153.71 134.50
24 يناير 151.38 132.46
23 يناير 151.61 132.66
22 يناير 152.10 133.09
21 يناير 152.19 133.17
20 يناير 152.07 133.06
19 يناير 152.07 133.06