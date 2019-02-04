أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 في فلسطين

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ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.
أسعار الذهب اليوم في فلسطين
|الوحدة
|شيكل
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|155.19 شيكل
|$42.20
|سعر الذهب عيار 22
|142.25 شيكل
|$38.68
|اسعار الذهب عيار 21
|135.79 شيكل
|$36.93
|اسعار الذهب عيار 18
|116.39 شيكل
|$31.65
|سعر الذهب عيار 14
|90.53 شيكل
|$24.62
|سعر الذهب عيار 12
|77.59 شيكل
|$21.10
|اسعار أوقية الذهب
|4,826 شيكل
|$1,312
|اسعار جنيه الذهب
|1,086 شيكل
|$295.40
|اسعار كيلو الذهب
|155,186 شيكل
|$42,199
أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة
وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.
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|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|2 فبراير
|154.17
|134.91
|1 فبراير
|154.24
|134.97
|31 يناير
|154.35
|135.06
|30 يناير
|155.49
|136.06
|29 يناير
|155.19
|135.79
|28 يناير
|154.22
|134.95
|27 يناير
|153.76
|134.54
|26 يناير
|153.76
|134.54
|25 يناير
|153.71
|134.50
|24 يناير
|151.38
|132.46
|23 يناير
|151.61
|132.66
|22 يناير
|152.10
|133.09
|21 يناير
|152.19
|133.17
|20 يناير
|152.07
|133.06
|19 يناير
|152.07
|133.06
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