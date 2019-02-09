أسعار الذهب اليوم السبت 9 فبراير 2019: اسعار الذهب في فلسطين

Advertisements

ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 154.04 شيكل $42.27 سعر الذهب عيار 22 141.21 شيكل $38.75 اسعار الذهب عيار 21 134.79 شيكل $36.99 اسعار الذهب عيار 18 115.53 شيكل $31.70 سعر الذهب عيار 14 89.86 شيكل $24.66 سعر الذهب عيار 12 77.02 شيكل $21.14 اسعار أوقية الذهب 4,791 شيكل $1,315 اسعار جنيه الذهب 1,078 شيكل $295.90 اسعار كيلو الذهب 154,043 شيكل $42,270

أسعار الذهب في فلسطين للأيام السابقة

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول. Advertisements اليوم عيار 24 عيار 21 8 فبراير 154.04 134.79 7 فبراير 153.09 133.96 6 فبراير 152.22 133.20 5 فبراير 152.57 133.50 4 فبراير 152.36 133.32 3 فبراير 154.17 134.91 2 فبراير 154.17 134.91 1 فبراير 154.24 134.97 31 يناير 154.35 135.06 30 يناير 155.49 136.06 29 يناير 155.19 135.79 28 يناير 154.22 134.95 27 يناير 153.76 134.54 26 يناير 153.76 134.54 25 يناير 153.71 134.50 24 يناير 151.38 132.46 23 يناير 151.61 132.66 22 يناير 152.10 133.09 21 يناير 152.19 133.17 20 يناير 152.07 133.06 19 يناير 152.07 133.06