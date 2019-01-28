السيسي وماكرون يشهدان المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري

تنظم اليوم الإثنين غرفة التجارة والصناعة الفرنسية المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة خلال المنتدي يعقبها كلمة للرئيس الفرنسي ماكرون، كما يبدأ المؤتمر بكلمة يلقيها مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، حسن بهنام، يليها كلمة لرئيس الغرفة محمود القيسي، ويحضر المؤتمر عددًا من الوزراء المصريين والفرنسيين والعديد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين.

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وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد وصل إلى مصر في وقت سابق في زيارة مدتها ثلاثة أيام بدأها بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.