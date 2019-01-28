برلماني يوضح علاقة «خليها تصدي» بـ سعر الدولار

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قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، عاطف مخاليف ، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ، سببه الرئيسي حملات المقاطعة التي بدأها بعض المواطنون على السيارات تحت عنوان «خليها تصدي» ، والسلع المستوردة من الخارج ، وأضاف: «هذه الخطوة قللت الضغط على العملة الصعبة».

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح النائب عاطف مخاليف ، أن الشعب عليه دور كبير في ملف انخفاض الدولار ، وهو التقليل من استهلاك السلع الترفيهية ، وكذا الاعتماد على المنتجات محلية الصنع ، وتابع: «إذا استطعنا التخلي عن كل ما هو مستورد ، فبالتأكيد سوف ينخفض الدولار أمام الجنيه المصري».

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ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ، إلى أن السبب وراء ارتفاع الدولار ، زيادة الطلب من قبل المواطنين على شراء الدولار ، على اعتبار أنه سلعة ، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف ، كان أمر لا بد منه ، كما طالب بالحفاظ على الميزان التجاري ، والعمل على رفع الصادرات ، والتقليل من الاستيراد.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي ، سجل أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري ، مدفوعا بالأنباء الإيجابية بشأن التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية للسوق المصرية ، سواء من خلال صناديق الاستثمار الدولية التي سجلت خلال يناير الحالي ، أكبر صافي إيجابي منذ شهر مايو الماضي ، وذلك بدعم من قرار البنك المركزي المصري نهاية العام المنصرم ، بإلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب ، التي سمحت بحرية دخول وخروج التدفقات النقدية عبر البنوك مباشرة.

وكان متوسط سعر الدولار الأمريكية ، هبط 22 قرشا دفعة واحدة ، وذلك في مقابل الجنيه ليتداول بسعر 17.63 جنيه للشراء ، و17.75 جنيه للبيع ، في معظم البنوك المصرية ، وبينها «الأهلي ، مصر ، التجاري الدولي ، العربي الإفريقي ، الإمارات دبي الوطني ، وكريدي أجريكول» ، وسط وفرة كبيرة في المعروض من العملة الخضراء.