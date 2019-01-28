ميناء الإسكندرية يعلن أعداد السيارات الزيرو المتواجدة في الميناء

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صرحت هيئة ميناء الإسكندرية، “أن أعداد السيارات الزيرو المتبقية القادمة عن طريق ميناء الإسكندرية، مازالت متواجدة داخل الميناء، وقد بلغ عددها ما يقارب من 4191 سيارة حتى الوقت الراهن”.

قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإصدار بيان، أكدت فيه “أنه وصل إلى ميناء الإسكندرية من الأول من شهر نوفمبر السابق لعام 2018، حتي اليوم الأحد السابع والعشرين من شهر يناير الحالي لعام 2019،ما يقارب من 49074 سيارة خرج منهم ما يقارب من 44883 سيارة”.

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وأضاف البيان، “أنه منذ يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي لعام 2019، قد وصل إلى ميناء الإسكندرية عبارتين فرغت ما يقارب مائتين واثنين وعشرين سيارة فقط، وخرج من الميناء ما يقارب من 2698 سيارة، قد خرجوا فى خمسة أيام”.

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