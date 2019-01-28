بنك مصر: تدفقات الدولار تخطت الـ 820 مليونا خلال شهر يناير 2019

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صرح نائب رئيس بنك مصر عاكف مغربي، “إن اقتصاد جمهورية مصر العربية يسير بخطى ثابتة نحو الأمام”، ولفت “إلى أن انخفاض العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه”، من الممكن أن يستمر مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة المصرية.

وأوضح “أنه بعد إلغاء آلية ضمان التحويل للأجانب الشهر السابق، و مع النمو فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلي المصري، قد زادت حصيلة البنوك من العملة الأجنبية مما انعكس على سعر الصرف الدولار بالانخفاض تبعًا لآليات العرض والطلب”، وأكد “أن الحصيلة بلغت ما يقارب من ثمانمائة وعشرين مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير الجاري لعام 2019 الخاصة ببنك مصر”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، قد سجل مساء أمس الأحد أكبر هبوط يومي له خلال عامين أمام العملة المصرية “الجنيه”، مدفوعا بالأنباء الإيجابية بشأن التدفقات النقدية الخاصة بالعملات الأجنبية داخل السوق المصري سواء من خلال “صناديق الاستثمار الدولية”، التي قد سجلت خلال شهر يناير الحالي 2019 أكبر صافي إيجابي منذ شهر مايو السابق لعام 2018، بدعم من قيام البنك المركزي خلال نهاية العام السابق.

إلى جانب إلغاء آلية “صندوق تحويلات الأجانب”، والتي سمحت بحرية خروج، ودخول التدفقات النقدية بطريقة مباشرة عبر البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري.

وقد هبط متوسط سعر العملة الأمريكية “الدولار”، اثنين وعشرين قرشًا دفعة واحدة، مساء أمس الأحد، في مقابل العملة المصرية “الجنيه”، ليتم تداول الدولار بسعر 17.63جنيهًا مصريًا في عمليات الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فقد سجل 17.75 جنيهًا مصريًا في معظم البنوك المصرية منها “البنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك كريدي أجريكول”، وسط وفرة كبيرة في المعروض الخاص بالعملة الأمريكية “الدولار”.

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