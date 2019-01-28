هل تتراجع أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار؟.. خبراء يجيبون

صرح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي، “إن تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه”، سوف يكون له مردود إيجابي، على أسعار السلع، بشرط استمراره في الهبوط”.

وأشار قناوي “إن نزول سعر صرف الدولار الأمريكي سوف يكون له تأثير على الأسعار، لو طالت المدة التي يواصل فيها النزول، لكن لو يوم أو أسبوع، هيبقى صعب نحكم عن ما إذا كان سوف يؤثر على الأسعار من عدمه”.

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ولفت إلى “أنه قد يؤدي انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” إلى انخفاض فاتورة الاستيراد”، وأضاف “إن استمرار تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي سوف يكون له تأثير مباشر على أسعار أغلب السلع”.

وأوضح “أن تراجع الأسعار مرتبط بتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حتى قبل الدورة الاستيرادية الجديدة”، ولفت إلى “أن التجار سوف يحاولون كلا منهم منافسة الآخر، خصوصًا في حالة الركود الراهنة”.

ورهن عماد قناوي “انخفاض أسعار السلع، بانخفاض سعر صرف الدولار بشكل كبير، وليس مجرد بضعة قروش”، وأضاف “أن التجار سوف يلتزمون بخفض الأسعار، في حالة مواصلة الدولار الأمريكي في انخفاضه أمام العملة المصرية، لأنهم في حاجة لتحريك الطلب”.

وأشار “مفيش تاجر هيكون عنده نفس السلعة اللي عند غيره وهيبيعها بسعر أغلى، هنا المنافسة هي اللي هتتحكم، وهتجبره على خفض السعر”.

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