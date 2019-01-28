مليار دولار قروض ميسرة لمصر من الكويت لدعم الكهرباء والماء والنقل والاتصالات والري

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صرح “الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية” عن منح جمهورية مصر العربية، قروض ميسر بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات قادمة.

أوضح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه يرغب في تخصيص تلك القروض للمبادرات المخصصة إلى الدولة المصرية المتعلقة بكافة المجالات مثل المياه، الكهرباء، والنقل، والاتصالات، والري.

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وبحسب التصريحات التي أعلنها عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية “يتطلع الصندوق إلى زيادة التعاون مع جمهورية مصر العربية، وخصوصًا في تنفيذ مشاريع التطوير والخدمات في مختلف القطاعات في الفترة القادمة”.

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