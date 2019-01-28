حقيقة سحب وحدات الإسكان الإجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها

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تداولت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي أنباء خاصة عن “اعتزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” بسحب وحدات الإسكان الاجتماعي، والمساكن الاقتصادية من ساكنيها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن هذا الصدد وهي “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وغير دقيقة.

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وأكدت الوزارة “أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، أو الملتزمين بضوابط، وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي”.

وأوضحت الوزارة “أن هذا النوع من السكن، الذي تقوم الدولة المصرية على توفيره لفئة محدودي الدخل والشباب، يأتي في إطار دور الدولة المصرية في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير سكن لائق لتلك الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها، تعد مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وأشارت الوزارة “إلى استحداث مزايا مختلفة خاصة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على ثلاثين شهرًا، من أجل تخفيف الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة السكنية دفعة واحدة”.

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