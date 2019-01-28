المركزي يوضح حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه

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تداولت بعض من المواقع والصفحات الإلكترونية، صورة لورقة ‏نقدية فئة خمسمائة جنيهًا مصريًا صادرة عن البنك المركزي المصري.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المعنية في هذا الصدد وهو البنك المركزي المصري، وأوضح البنك المركزي أنه ينفي صحة تلك الأنباء.

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وأكد المركزي “أنه لم يصدر أي ‏ورقة ‏نقدية فئة خمسمائة جنيهًا مصريًا، ولا توجد نية لإصدارها، وأن كافة العملات النقدية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة”.

وشدد على أن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تستهدف إثارة قلق وبلبلة المواطنين، وتابع البنك المركزي المصرية “أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة”.‏

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