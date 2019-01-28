حقيقة رفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس

Advertisements

ترددت بعض من الأنباء عبر المواقع والصفحات الإلكترونية التي تفيد عن رفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.

Advertisements

وقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد وهي ميناء الإسكندرية، حيث نفت تلك الأنباء بشكل قطاع.

وأكدت ميناء الإسكندرية “أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات”، وأضافت “أن حركة تفريغ الشحنات في الميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي”.

وأضافت “أنه يستقبل 70% من السيارات الواردة إلى الموانئ المصرية، وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر على حركة الميناء بأي شكل من الأشكال ، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات ، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير على مدار اليوم فقد تأتي عبارة على متنها ألفين سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء”.

وأشارت “أنه قد يخرج خمسمائة سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة، وقد استقبل الميناء في الفترة من الأول من شهر نوفمبر من العام السابق 2018، إلى اليوم ما يقارب من 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تقريبًا تصل إلى 26.5 %”.

وأضافت “أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء على السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي”.

أقرا المزيد الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 4 أيام.. إنفوجراف