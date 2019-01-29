أسعار اللحوم اليوم 29 يناير 2019 في الأسواق المصرية

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قام “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع إلى مجلس الوزراء الوزراء المصري اليوم الثلاثاء برصد تقرير خاص بأسعار اللحوم داخل الأسواق التجارية المحلية.

سجلت محافظة الجيزة، أعلى سعر في اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو، ما بين مائة وعشرين ومائة وسبعين جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين مائة وثلاثين، ومائة وخمسين جنيهًا للكيلو جرام.

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كما سجلت أسعار اللحوم في محافظة أسوان أعلى سعر، خلال التعاملات المالية اليوم، حيث سجل سعر كيلو جرام اللحم الكندوز، ما بين مائة وعشرين إلى مائة وستة وأربعين جنيهًا، وتعد محافظة الجيزة الأعلى سعرًا.

كما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بعظم، بمحافظة الجيزة ما بين خمسة وتسعين، إلى مائة وسبعين جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل كيلو جرام لحم الضأن بالعظم ما بين خمسة وتسعين إلى مائة وخمسين جنيهًا، لتكون محافظة الجيزة هي أعلى محافظة من ناحية أسعار اللحوم خلال التعاملات التجارية اليوم بالأسواق المحلية المصرية.

كما سجل سعر كيلو اللحم كندوز صغير، بمحافظة الجيزة، ما بين مائة وعشرين، ومائة وستة وأربعين، فيما سجل سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين ثمانين ومائة وثلاثين جنيهًا.

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