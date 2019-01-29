بدء تحويلات حجز أراضي “بيت الوطن”.. تعرف على الشروط وطريقة السداد

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بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من اليوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري في فتح باب التحويلات من أجل حجز قطع الأراضي التجارية، والترفيهية، والخدمية، في مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، ويستمر التحويل حتى يوم السابع من شهر فبراير القادم لعام 2019، وذلك من خلال “الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز”.

شروط التحويل في مشروع بيت الوطن

أن يكون الحاجز يتمتع بالجنسية المصرية.

ألا يقل سن المتقدم عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون فردًا، أو شركة مصرية قائمة، أو تحت التأسيس “مجموعة أفراد”.

أراضي المدارس فقط، يتم تخصيصها فقط للشركات.

أولوية الحجز تكون لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

الحجز، والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالعملة الأمريكية “الدولار”، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ مدة ستين يوماً.

يبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بعشرة أيام.

طريقة السداد

سداد نسبة 10% كدفعة مقدمة.

سداد نسبة 10% خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكتروني.

سداد نسبة 10% عند الاستلام، ويتم سداد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية.

سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض.

في حالة تأخر سداد أي من الدفعات المذكورة عن الموعد المُحدد سوف يتم إلغاء التخصيص.

بالنسبة إلى العملاء الذين حولوا بالمرحلة السادسة، ويرغبون في حجز قطع الأراضى “التجارية، والترفيهية، والخدمية”، عليهم استكمال سداد الدفعة المُقدمة، أو تحويل مبلغ ألف دولار أمريكي على الأقل، مع ضرورة إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالموقع، “info@mhousing.gov.eg“، تبعاً للنموذج المذكور عبر الموقع الإلكتروني، والتأكد من كتابة كود الحجز بالتحويلات.

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