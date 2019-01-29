بعد انخفاض سعر الدولار: توقعات بانخفاض أسعار الحديد

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صرح عضو غرفة الصناعات المعدنية طارق الجيوشي، “إنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بشكل إيجابي على أسعار الحديد داخل سوق مواد البناء المصري”.

وأعلن عن توقعه “أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، فى استجابة طردية للانخفاض فى أسعار صرف الدولار الأمريكي”.

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وشدد طارق الجيوشي “على ضرورة ترشيد الاستيراد، وقصر الاستيراد فقط على السلع الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج ، والخامات اللازمة من أجل عمليات التصنيع داخل الأسواق المصرية”.

ناشد الجيوشي كافة المنتجين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بضرورة مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد القومي المصري، الذي يعاني بشدة خلال تلك الفترة، وطالبهم بخفض هوامش الربح إلى أقصى درجة ممكنة بما يتيح عبور الاقتصاد المصري إلى التنمية المنشودة خلال الفترة الراهنة”.

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