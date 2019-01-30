وزيرة التخطيط: التضخم انخفض بنسبة 12% خلال عام 2018

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صرحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، “أن معدل التضخم انخفض إلى نسبة 12% العام السابق 2018، بسبب ظهور باكورة الإنتاج على كافة المستويات، بالإضافة إلى ثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

جاءت تصريحات الدكتورة هالة السعيد خلال إلقائها كلمتها خلال فعاليات منتدى شباب الجامعات، الذى ينظمه “معهد إعداد القادة” بمنطقة حلوان بحضور مدير المعهد الدكتور طايع عبداللطيف، والعشرات من طلاب الجامعات.

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وأضافت “أن جمهورية مصر العربية كانت تعاني خلال السنوات السابقة، من خطأ كبير فى تقييم العاملين بشتى القطاعات بالدولة”، وأكدت “أن هذا النظام القديم أدى إلى إهدار الكثير من الموارد إلى جانب تأثيره مباشرة فى تأخر النظام الحكومى فى تقديم الخدمات بالشكل المناسب لها، والذى يليق بالمواطنين”.

وأوضحت “أن نظام التقييمات لجميع العاملين الذى تنفذه الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، فى كافة المؤسسات الحكومية قد ساهم فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعطاء الحقوق لأصحابها”.

وأشارت، “أن فكرة حاضنات الأعمال التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة فى العديد من القطاعات، بمثابة خطوة حقيقية لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل كثيرة بين الشباب”، وأشارت إلى إن الدولة المصرية هى صاحبة قرار رفع الدعم عن الطاقة، من أجل إفادة أكبر شريحة من المواطنين وليس بتوجيهات من صندوق النقد الدولى”.

وأشارت “إلى أن هذا القرار كان بهدف توجيه الدعم لمستحقيه”، ولفتت “إلى أنه لا يوجد إصلاح حقيقى بدون تكلفة، وأوضحت “إلى أن بعد مرور فترة الإصلاح سوف تعود الأسعار كما كانت عليها من قبل”.

وأشارت “مر الكثير من عملية الإصلاح، وتبقى القليل فعلينا الصبر حتى انتهاء عملية الإصلاح الاقتصادى”، ولفتت، “إلى أن الأسعار ارتفعت بسبب استيراد الكثير من المنتجات مع ثبات سعر صرف العملة في المصارف الحكومية، وارتفاعها جنونيا فى السوق السوداء، بالإضافة عن نقص الإنتاج المحلي في تأدية وتلبية متطلبات السوق المصري”.

وأوضحت “أن ذلك أدى إلى زيادة التضخم الاقتصادي خلال تلك الفترة”، وأشارت “أن الدولة المصرية تجرى خلال الوقت الراهن، الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإدارى، مضيفة أنه خلال شهور سوف يتم إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإدارى بالجامعات”.

وأشارت، “إلى أنه لابد من توافر قاعدة بيانات لكافة الموظفين كاملة في كافة المجالات حتى يتثنى معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وأنه لأول مرة أصبحنا نصدر الغاز للخارج وأصبحنا دولة مكتفية ذاتيا من الغاز الطبيعي، وهذا ما ينعكس على الصناعة بمختلف أنواعها”.

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