وزير الطاقة السعودي يتوقع تمديد قيود الإنتاج على النفط خلال 2019

صرّح خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أنه يجب التنسيق مع روسيا والدول المنتجة للنفط من حارج المنطقة للحد من المعروض وتقليل مخزون النفط في عام 2019.

كانت أوبك قد وقعت اتفاقًا بهدف تقليل 1.8 مليون برميل نفط يوميًا من السوق العالمية لانهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

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كان الهدف من الاتفاق هو تقليل المعروض ورفع أسعار النفط لمستويات أعلى تدور حول 65 دولار للبرميل، ولبحث المزيد من التعاون سيعقد اجتماع في فيينا في يونيو حزيران القادم.

وأضاف الفالح خلال مقابلته مع رويترز أنه يعلم أنه ما زال هناك فترة قبل تقليل المخزونات للمستوى المطلوب وأكد أنه سيستعرض هذا بحلول منتصف العام في الاجتماع المزمع انعقاده في يونيو حزيران القادم.

وأكيد الفلاح أنهم ملتزمون بالعمل في إطار الألية المحددة لفترة أطول.

المصدر – رويترز