عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي

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شهد “سوق الإصدارات الحكومية” خلال شهر يناير لعام 2019 ، عودة الاستثمارات الأجنبية فى “أدوات الدين المحلى” القابل للتداول من السندات والأذون، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتسارعت وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية مع بداية العام الجديد 2019، لتبلغ ذروتها خلال الأسبوع الراهن، حيث سجلت نسبتها ما يقارب من 30% في المتوسط في أذون الخزانة، بنسبة 55% في سندات الخزانة لمدة خمس، وعشر سنوات.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن نسبة تصل إلى 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أول أمس الاثنين الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الإقتصاد الدولة المصرية.

ويأتى هذا بالتزامن مع إشادة مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والتى تعد بمثابة شهادة ثقة للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصرية، إلى جانب استقرار أوضاع السوق المصري خلال الوقت الراهن.

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